В Японії помер модельєр Іссей Міяке

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У Японії на 85-му році життя помер відомий модельєр Іссей Міяке.

Про це повідомляє BBC.

Дизайнер страждав на рак печінки. Міяке народився в японській Хіросімі у 1938 і у семирічному віці пережив атомне бомбардування міста. Дизайнера відзначали як одного з найбільш інноваційних у світі, оскільки він працював із різними матеріалами — від пластику до металу, а також традиційними японськими матеріалами та папером.

Серед іншого Міяке розробив новий спосіб складки тканини, загортаючи її між шарами паперу в термопресі. Це дозволяло складкам залишаються на місці, а тканинні не мʼятися. Дизайнер заснував дім моди Issey Miyake, який відомий своїм одягом та парфумами. Серед найвідоміших речей бренду — знаменитий джемпер з горловиною, який носив засновник Apple Стів Джобс.