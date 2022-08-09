У Молдові виявили першого хворого на мавпячу віспу

Новини

Irwan / Unsplash

У Молдові зареєстрували перший випадок захворювання на віспу мавп.

Про це повідомила міністр охорони здоровʼя Алла Немеренко.

За її словами, хворий — це іноземець, який у службових справах приїхав до Молдови зі США.

«Постраждалий звернувся по медичну допомогу до інфекційної лікарні ім. Томи Чорбе, де його госпіталізували з підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми — жар, слабкість і висип. Узяті у хворого аналізи перевірили в лабораторії Національного агентства громадського здоровʼя. Тест на віспу мавп виявився позитивним», — написала міністр.

Як зʼясувалося, у США чоловік контактував із хворим на віспу мавп.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко.

Цей вид віспи характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.