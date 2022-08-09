Родичі захисників «Азовсталі» просять президента завадити проведенню трибуналу над бійцями полку «Азов»

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Асоціація родин захисників «Азовсталі» закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити проведенню фейкового трибуналу над полком «Азов».

Про це повідомила пресслужба Асоціації родин захисників «Азовсталі».

«Просимо втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов», — йдеться у заяві.

Родичі захисників «Азовсталі» нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, а тим більше у ніким не визнаних «республіках».

Згідно з Женевською конвенцією 1949 року, будь-які посягання на людську гідність військовополонених заборонені. Отже, всі ці показові шоу із судами та трибуналами суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.