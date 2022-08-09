В Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає систем HIMARS

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Заступник голови Пентагону Колін Каль пояснив, що у новому пакеті підтримки від США немає нових одиниць систем HIMARS, оскільки зараз пріоритетнішим є питання поставок боєприпасів до уже наявних систем.

«Ми вже відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, що, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб зробити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так», — сказав Каль.

Він зазначив, що Британія й Німеччина зобовʼязалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 і MARS II відповідно.

За його словами, у новому пакеті допомоги будуть високоточні боєприпаси GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км.

«Використання цих боєприпасів можна порівняти з авіаударом з точковим наведенням: за їх допомогою ЗСУ вражають вузли командування та управління, центри забезпечення та логістики, ключові радарні системи», — додав він.

Заступник міністра оборони також повідомив, що системи NASAMS приїдуть в Україну за кілька місяців. США мають переконатися, що всі ракети для них, які входять у новий пакет допомоги, у хорошому стані, щоб ті прибули вчасно до передачі NASAMS

«Ми вважаємо, що справи в українців зараз йдуть цілком добре в плані кількості систем, і тепер пріоритет — забезпечити постійний потік снарядів GMLRS. Те саме стосується гаубиць М777. Ми з партнерами поставили дуже велику кількість систем, і зараз пріоритет — подбати про те, щоб українці мали боєприпаси», — сказав він.