Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд росіянам
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд для всіх росіян та запровадити повне ембарго на російські енергоносії.
Про це він заявив у інтервʼю The Washington Post.
Зеленський підкреслив, що «найголовніші санкції — це закрити кордони, бо росіяни забирають чужу землю». За його словами, росіяни повинні «жити в ізоляції, поки не змінять свою філософію».
«Усі росіяни, хто б ким не був… нехай їдуть до росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: «Ця війна не має до нас ніякого стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?» Може. Населення обрало цю владу, і воно з нею не бореться, не сперечається», — підкреслив Зеленський.
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