Фінляндія приєднається до навчань українських військових у Великій Британії

Новини

Unsplash

Фінляндія приєднається до навчань військовослужбовців Збройних сил України в межах програми під керівництвом Великої Британії. Фіни відправлять до Сполученого Королівства близько 20 своїх армійців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

Цю місію відправлять на запит Великої Британії, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів. На першому етапі британці планують навчати 10 тисяч українських військових протягом 120 днів.