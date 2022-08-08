Представник України в Міжнародному суді ООН пояснив, що дасть участь третіх країн у справі проти росії про геноцид

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич заявив, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити одним фронтом проти російської федерації в суді.

Про це Кориневич розповів в інтервʼю «Бабелю».

Долучення країн до справи відбувається за процедурою intervention — інтервенції з боку третіх сторін. Це вже зробили Латвія, Литва і Нова Зеландія в кінці липня, подавши заявки до Міжнародного суду ООН про вступ до справи.

«Коли є конвенція — до прикладу, про запобігання та покарання злочину геноциду — вона стосується багатьох держав, які надали на неї свою згоду. У такому випадку до справи можуть заходити інші сторони. Так вони підкреслюють значення відповідних проваджень і те, що підтримують певну сторону. Нещодавно 43 держави і Європейський Союз оприлюднили документ про підтримку заяви України в цій справі і розглядають питання здійснення інтервенцій. Ось три країни вже їх здійснили. МЗС працює, щоб інтервенцій було більше і міжнародне співтовариство виступило одним фронтом проти російської федерації в цій справі», — пояснив Кориневич.