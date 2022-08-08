«Харківські угоди»: Ексміністру оборони України оголосили підозру в держзраді
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- Костя Андрейковець
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Колишньому міністру оборони України часів Віктора Януковича оголосили підозру за погодження «Харківських угод», за якими Україна продовжила термін перебування російського чорноморського флоту в Криму.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Михайлу Єжелю, який у квітні 2010 році обіймав посаду голови Міноборони, закидають державну зраду. За даними слідства, він знав, що угода з росією несе загрозу суверенітету країни, але погодив її без зауважень, чим допоміг створити передумови для збільшення кількості військ рф у Криму й подальшого вторгнення.
Де наразі перебуває Єжель невідомо.
- У справі «Харківських угод» підозри вже оголосили Віктору Януковичу і Миколі Азарову. Проти них розпочате спецрозслідування.
- Також підозри заочно оголошені колишньому міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу. Їх оголосили в розшук.