«Харківські угоди»: Ексміністру оборони України оголосили підозру в держзраді

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Колишньому міністру оборони України часів Віктора Януковича оголосили підозру за погодження «Харківських угод», за якими Україна продовжила термін перебування російського чорноморського флоту в Криму.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Михайлу Єжелю, який у квітні 2010 році обіймав посаду голови Міноборони, закидають державну зраду. За даними слідства, він знав, що угода з росією несе загрозу суверенітету країни, але погодив її без зауважень, чим допоміг створити передумови для збільшення кількості військ рф у Криму й подальшого вторгнення.

Де наразі перебуває Єжель невідомо.