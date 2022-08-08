Голова МЗС України вимагає від CBS News розслідування через публікацію про продаж Україною західної зброї на чорному ринку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає у американської телерадіокомпанії CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію про те, що Україна нібито продає на чорному ринку західну зброю, а на фронт потрапляє лише «30%» поставленого Заходом озброєння.
«Вітаю перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поділившись необґрунтованими заявами та підірвавши довіру до постачання життєво важливої військової допомоги нації, яка чинить опір агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування щодо того, хто це зробив і чому», — написав він у Twitter, реагуючи на заяву CBS News.
Телерадіокомпанія повідомила, що її матеріал тимчасово не просуватиметься в соціальних мережах, буде доопрацьований і оновлений.
- 4 серпня на телеканалі CBS вийшов фільм «Озброюючи Україну». У ньому зацитовано слова литовського волонтера, засновника некомерційної організації Blue-Yellow Йонаса Охмана, який заявив, що на фронт потрапляє лише 30% переданої зброї. Засновник військової компанії Mozart Group Енді Мілборн також казав у фільмі, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вкиди про чорний ринок зброї є справою рук російської пропаганди.
- До цього, 21 липня, офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт у коментарі німецьким журналістам заявив, що Європол фіксує ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. За словами представника Європолу, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.
- Перед цим Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
- У ЄС заявили, що інформація про «контрабанду Україною зброї», яку їй постачають союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, що її започаткувала росія. США теж не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду: «Ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись іще, окрім як для боротьби з росіянами».