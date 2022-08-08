Голова МЗС України вимагає від CBS News розслідування через публікацію про продаж Україною західної зброї на чорному ринку

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає у американської телерадіокомпанії CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію про те, що Україна нібито продає на чорному ринку західну зброю, а на фронт потрапляє лише «30%» поставленого Заходом озброєння.

«Вітаю перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поділившись необґрунтованими заявами та підірвавши довіру до постачання життєво важливої військової допомоги нації, яка чинить опір агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування щодо того, хто це зробив і чому», — написав він у Twitter, реагуючи на заяву CBS News.

Телерадіокомпанія повідомила, що її матеріал тимчасово не просуватиметься в соціальних мережах, буде доопрацьований і оновлений.