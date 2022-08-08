Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

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Перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення. Судно Polarnet успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це Міністерство інфраструктури повідомило вранці 8 серпня.

Прибуття суден Navi Star, Rojen, які вийшли з портів в одному каравані з Polarnet, у порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.