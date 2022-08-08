Посол: Турецька Baykar вже створила в Україні компанію з виробництва безпілотників Bayraktar, під завод придбано ділянку

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Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що турецька компанія Baykar будуватиме в Україні завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, як і домовлялися.

В інтервʼю «РБК-Україна» він сказав, що Baykar вже створила в Україні компанію, придбала земельну ділянку під будівництво заводу і розробила його проєкт — компанія планує виконати план до кінця, оскільки, за словами Боднара, це було «майже особисте зобовʼязання власників компанії — зробити це виробництво в Україні».

Посол додав, що до виробництва Bayraktar в Україні будуть залучені українські виробники, які виготовляють двигуни, колеса та запчастини.

«Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу», — сказав дипломат.