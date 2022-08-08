Сили оборони України ліквідували 42 340 російських окупантів

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 166 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 340 осіб, а також:

1 811 танків;

4 070 бойових броньованих машин;

962 артилерійські системи;

261 реактивну систему залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

192 гелікоптери;

754 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 993 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

86 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.