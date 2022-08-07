«Жодного доказу». Подоляк прокоментував фільм CBS з інформацією про «зникання» західної зброї в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував подану в документальному фільмі телеканалу CBS інформацію про те, що постачена Заходом зброя не доходить до українських військових.
Про це він написав у Twitter.
«Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про «чорний ринок зброї» росія прагне дискредитувати [Україну] в очах західних суспільств. Як наслідок — заблокувати підтримку. Але за пів року — жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль», — написав він.
Фільм «Озброюючи Україну» вийшов на телеканалі CBS 4 серпня. У ньому, серед іншого, американець Енді Мілборн, засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових, стверджує, що частина західного озброєння — дрони, бронежилети, каски тощо — не доходить до лінії фронту.
- 21 липня офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт у коментарі німецьким журналістам заявив, що Європол фіксує ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. За словами представника Європолу, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.
- Перед цим Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
- У ЄС заявили, що інформація про «контрабанду Україною зброї», яку їй поставляють союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, що започаткувала росія. США теж не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду: «Ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами».