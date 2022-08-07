«Жодного доказу». Подоляк прокоментував фільм CBS з інформацією про «зникання» західної зброї в Україні

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував подану в документальному фільмі телеканалу CBS інформацію про те, що постачена Заходом зброя не доходить до українських військових.

Про це він написав у Twitter.

«Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про «чорний ринок зброї» росія прагне дискредитувати [Україну] в очах західних суспільств. Як наслідок — заблокувати підтримку. Але за пів року — жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль», — написав він.

Фільм «Озброюючи Україну» вийшов на телеканалі CBS 4 серпня. У ньому, серед іншого, американець Енді Мілборн, засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових, стверджує, що частина західного озброєння — дрони, бронежилети, каски тощо — не доходить до лінії фронту.