Amnesty International перепросила за «страждання й обурення» через її звіт зі звинуваченнями на адресу ЗСУ
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- Олег Панфілович
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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Правозахисна організація Amnesty International попросила вибачення за свій звіт, у якому вона звинуватила Збройні сили України в порушенні гуманітарного права.
Про це повідомляє Reuters.
«Amnesty International глибоко шкодує через страждання та обурення, які викликав наш пресреліз про бойову тактику українських військових», — йдеться в електронному листі, надісланому Reuters.
Там додали, що пріоритетом Amnesty International є забезпечення захисту цивільних осіб. Попри вибачення, організація заявила, що підтримує викладені у звіті дані.
«Це не означає, що Amnesty International вважає українські сили відповідальними за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни. Ми маємо бути дуже чіткими: ніщо з того, що ми задокументували за українськими силами, жодним чином не виправдовує російських порушень», — додали в організації.
- 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців — це російські війська.
- Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет.