Meta ліквідувала російську «ферму тролів», повʼязану з «кухарем путіна» пригожиним

Новини

Pixabay

Компанія Meta оголосила, що закрила «ферму тролів», пов’язану з російським бізнесменом, «кухарем путіна» євгеном пригожиним та його «Агентством інтернет-досліджень».

Про це пише Axios.

У своєму квартальному звіті Meta повідомила, що виявила «фізичну ферму тролів, яка працювала в офісній будівлі в Санкт-Петербурзі», відому як Cyber ​​Front Z, через місяць після початку вторгнення росії в Україну. «Ферма» була націлена на користувачів на кількох платформах, включаючи Twitter і LinkedIn, а також Facebook і Instagram.

Під час пресконференції керівник відділу глобальної розвідки загроз Meta Бен Німмо заявив, що Cyber ​​Front Z «керував каналом Telegram, який закликав людей залишати проросійські коментарі до публікацій у соцмережах громадських діячів, журналістів, політиків, знаменитостей, таких як Анджеліна Джолі та Морган Фрімен».

Акаунти Cyber ​​Front Z ліквідували на платформах Meta у квітні. Компанія закрила 45 облікових записів Facebook та 1 037 облікових записів Instagram, пов’язаних із російською «фабрикою тролів».

У Meta описали діяльність Cyber ​​Front Z як «незграбну та «значною мірою неефективну».