У Швейцарії в льодовику знайшли рештки літака, що розбився в 1968 році

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У Швейцарії серед Алецького льодовика знайшли рештки малого моторного літака, який розбився там у 1968 році.

Про це пишуть 20 minutes і France 24.

На літак натрапили туристи. Раніше люди цим маршрутом не ходили, але через танення льодовиків гідам довелося скорегувати шляхи. У 1970-ті в районі падіння літака був складний рельєф.

Поліція встановила, що туристи знайшли рештки літака Piper Cherokee. У 1986 році на його борту перебували троє жителів Цюриха. Після катастрофи їх знайшли, але тодішні технічної можливості не дозволяли дістати літак.