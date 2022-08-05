Очільниця українського офісу Amnesty International звільнилась: «Все розбилося об стіну бюрократії»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що звільняється. Про це вона написала у Facebook 5 серпня.
«Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на майбутнє, а останні 5 місяців — ще й рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого — засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю», — заявила Покальчук.
Покальчук зазначила, що український офіс постійно наголошував, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, мав дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України.
- 4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях. Україна обурилась цим звітом: міністр закордонних справ заявив, що організація створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів Amnesty, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців — це російські війська. Він зазначив, що Україна завжди намагається максимально евакуювати людей із зон бойових дій. Міністр оборони Олексій Резніков нагадав про факти звірячого поводження російських окупантів і заявив, що саме завдяки ЗСУ та Силам оборони багато українців залишаються живими. Пізніше гендиректорка Amnesty International заявила, що українська та російські «натовпи і тролі» цькують організацію, «але це не послабить неупередженість і не змінить фактів».