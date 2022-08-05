Reuters: США готують новий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Giuseppe Milo / Flickr
Адміністрація президента США Джо Байдена готує наступний пакет військової допомоги для України на суму мільярд доларів. Він включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії та броньований медичний транспорт.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані в цьому питанні.
Очікують, що про новий пакет оголосять уже в понеділок, 8 серпня.
Американські чиновники на умовах анонімності повідомили журналістам, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєння для України. Вони попередили, що вміст та вартість цього пакету можуть змінюватися до того, як президент США підпише його.
Однак, якщо Джо Байден схвалить його у нинішньому вигляді, він коштуватиме мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.
- 27 липня міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських бійців в американському військовому госпіталі в німецькому місті Ландштуль.
- 1 серпня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні в розмірі $550 мільйонів. Він включає 75 тисяч одиниць боєприпасів для 155-мм артилерії та нерозкриту кількість додаткових боєприпасів для HIMARS.