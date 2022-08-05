WP: Росія звернулась до Туреччини по допомогу обійти санкції

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kremlin.ru

Росія звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні.

Про це 5 серпня пише американська газета The Washington Post із посиланням на інформацію від української розвідки.

Російська пропозиція, яку перехопили перед зустріччю двох лідерів країн, вказує на те, що рф сподівається, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Пропозиція закликає уряд Ердогана дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року. Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів та експертів щодо санкцій, було б кричущим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам можна було працювати у вільних економічних зонах у Туреччині.

Немає жодних ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки вони залишать власні банки та компанії країни під загрозою вторинних санкцій та перекриють їм доступ до західних ринків. Високопоставлений турецький чиновник, відповідаючи на запитання про російську пропозицію, не став вдаватися до його деталей, але сказав, що країна, як і раніше, «віддана незалежності та суверенітету України»..

Представники західних урядів, які також говорили на умовах анонімності, розповіли газеті, що вони не знали про цю перехоплену пропозицію, але знали, що росія шукає способи обійти санкції, повʼязані з війною. За їхніми словами, російські чиновники їздять світом, намагаючись знайти людей, які були б готові вести справи з їхніми фінансовими установами.

За словами двох московських бізнесменів, за допомогою Туреччини в росії вже перебудовуються роздрібні ланцюжки поставок. Власник великої роздрібної мережі повідомив, що його торгові точки повністю реорганізували постачання через нові хаби у Туреччині, Ізраїлі, Китаї та Азербайджані. Державна статистика Туреччини показує, що щомісячний турецький експорт до росії зріс приблизно на $400 мільйонів у період із лютого по червень. Але якщо залишити осторонь споживчі товари, експерти із санкцій та західні офіційні особи сумніваються, що Туреччина зможе стати центром постачання життєво необхідного обладнання, не стикаючись із ризиком отримати санкції за це.