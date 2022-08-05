В окупованому Енергодарі росіяни стріляли в бік Запорізької АЕС. Влучили у високовольтну лінію

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Військові росії 5 серпня близько 14:30 стріляли поблизу Запорізької атомної електростанції. Зафіксували три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС.

Про це повідомляють в «Енергоатомі».

За інформацією українських атомників, росіяни влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС — Запорізька ТЕС.

«Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати й видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції», — зазначили в «Енергоатомі».

Після обстрілу викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксували.