В окупованому Енергодарі росіяни стріляли в бік Запорізької АЕС. Влучили у високовольтну лінію
- Автор:
- Анна Холоднова
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Військові росії 5 серпня близько 14:30 стріляли поблизу Запорізької атомної електростанції. Зафіксували три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС.
Про це повідомляють в «Енергоатомі».
За інформацією українських атомників, росіяни влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС — Запорізька ТЕС.
«Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати й видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції», — зазначили в «Енергоатомі».
Після обстрілу викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксували.
- ЗАЕС — найбільшу атомну електростанцію Європи — окупували 4 березня 2022 року.
- 2 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує окуповану Запорізьку АЕС як військову базу, яка служить окупантам своєрідним «ядерним щитом». За його словами, війська росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС, але не отримують відповіді, оскільки ЗСУ не можуть допустити аварії на станції.
- Окупанти такі заяви спростовують. Представник рф при ООН заявив, що «на АЕС немає жодних військових формувань, за винятком обмеженої кількості військовослужбовців, необхідної для контролю її безпеки».
- 2 серпня Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями. Наразі в Україні функціонують 15 атомних енергоблоків, кожен з яких може стати мішенню для російської авіації чи ракет.
- 3 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС були порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.