Внаслідок денного обстрілу Миколаєва постраждали щонайменше 10 людей. Є загиблі

Новини

Внаслідок денного обстрілу Миколаєва постраждали щонайменше 10 людей. Відомо, що є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Вже більше 10 (300) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00. Уважно стежу за судами за коригувальниками», — написав він.

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва пише, що після обіду обстріляли Корабельний район та мікрорайон Балабанівка. Серед постраждалих 13-річний хлопець.

Мер повідомив, що росіяни завдали значних руйнувань. Під вогонь потрапили приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району — площа ураження дуже велика.