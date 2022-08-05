Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити $31 мільйон творцям серіалу «Картковий будиночок»

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Imagen Primero / Flickr

Американського актора Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити авторам серіалу «Картковий будиночок» (House of Cards) $31 мільйон.

Про це повідомляє The Guardian.

У листопаді 2021 року актора зобовʼязали виплатити цю суму через звинувачення в сексуальних домаганнях. Спейсі подав заяву на скасування цього рішення, але суд в Лос-Анджелесі відхилив його прохання.

Автори серіалу у своїй позовній заяві описали, що Спейсі прибрали із серіалу після звинувачень у тому, що він «систематично переслідував і сексуально домагався молодих чоловіків, з якими він працював протягом своєї карʼєри в кіно, на телебаченні та в театральних проєктах».

Спейсі знімався в «Картковому будиночку» протягом пʼяти сезонів, граючи політика Френка Андервуда, перш ніж його виключили з шоу після появи звинувачень.