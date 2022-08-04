У Тернополі, Рівному, Вінниці, Кропивницькому та Хмельницькому шукають вибухівку. Людей евакуювали
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Україні в обласних центрах шукають вибухівку на важливих обʼєктах інфраструктури. Повідомляється про масове надходження повідомлень про замінування.
У Тернополі евакуювали людей із приміщення залізничного вокзалу та ЦУМу. Голова обласної ОВА Володимир Труш повідомив, що вибухівку не знайшли.
У Рівному повідомили про замінування вокзалів і вулиці, передає Укрінформ. Також надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу у Вінниці.
У Кропивницькому шукають вибухівку на Центральному ринку, а у Хмельницькому — на автовокзалі, овочевому ринку і на залізничному вокзалі.
- В Україні з початку 2022 року фіксували хвилю неправдивих повідомлень про мінування. Фахівцям довелося перевірити понад 3 100 обʼєктів, на жодному з них вибухівку не знайшли. ДСНС повідомляло, що більшість повідомлень надходили з росії або з окупованих територій. СБУ повʼязувало хвилю «мінувань» із рф.