Сенат США ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
Сенат Конгресу США ратифікував договір про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. За приєднання проголосували 95 зі 100 сенаторів, проти голосував лише один — сенатор від Республіканської партії Джош Хоулі з Міссурі.
Про це повідомляє CNN.
Голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що це рішення ще більше зміцнить НАТО, що є вкрай актуальним на тлі російської агресії проти України.
Офіційно процедуру ратифікації з боку США буде завершено після того, як відповідні документи підпише президент Джо Байден. Він уже назвав це рішення історичною демонстрацією глибокої прихильності обох партій підтримці НАТО.
- Відповідне рішення щодо Швеції та Фінляндії вже ухвалили 23 країни. Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів Альянсу.