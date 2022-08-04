Bloomberg: Росія знайшла новий спосіб транспортувати свою нафту — для цього їй знадобився Єгипет

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Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставити свою нафту на ринок в обхід санкціями — вона змішує її з єгипетською, через що важче встановити походження сировини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, 24 липня на єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра доставили вантаж обсягом близько 700 тисяч барелів російської нафти. За кілька годин судно Chris забрало партію з порту. Партія могла включати частину або всі російські барелі. Коли судно Chris залишило Ель-Хамру 28 липня, його вантажні резервуари були майже повними. Наразі воно пришвартоване до нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Через можливе змішування важко відстежити кінцевий пункт призначення вантажу, посилюючи тенденцію до того, що постачання російської нафти стає все більш прихованим, оскільки європейські покупці почали уникати її після вторгнення в Україну.

Нафтовий термінал Ель-Хамра має шість резервуарів для зберігання, здатних вмістити 1,5 млн. барелів сирої нафти, і один буй-швартувальник для навантаження та розвантаження. Термінал збудували для перевалки сирої нафти, що видобувають в західній пустелі Єгипту.

Росія вже використовує Єгипет як транзитний маршрут для мазуту. Раніше танкери, які перевозили російську нафту, здійснювали перевалку вантажів із судна на судно біля іспанського міста Сеута в Північній Африці, а останнім часом — у центральній частині Атлантичного океану. Це незвичайне місце для такої складної операції, яка зазвичай проводиться у захищених прибережних місцях.