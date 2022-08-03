МАГАТЕ: Захоплена росіянами Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС були порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.
Про це пишуть Sky News і Associated Press.
За словами Гроссі, на АЕС порушені «всі заходи ядерної безпеки» — станція перебуває в зоні активних бойових дій та зазнала обстрілу на початку повномасштабного російського вторгнення. Станцію контролюють війська росії, хоча всі ядерні операції проводять українці. Гроссі каже, що така ситуація призводить до конфліктів і можливого насилля на станції.
Гроссі зазначив, що постачання обладнання та запасних частин на станцію перервано. МАГАТЕ необхідно провести важливі інспекції, щоб гарантувати, що ядерний матеріал перебуває під захистом.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує окуповану Запорізьку АЕС як військову базу, яка служить окупантам своєрідним «ядерним щитом». За його словами, війська росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС, але не отримують відповіді, оскільки ЗСУ не можуть допустити аварії на станції.
- Окупанти такі заяви традиційно спростовують. Представник рф при ООН заявив, що «на АЕС немає жодних військових формувань, за винятком обмеженої кількості військовослужбовців, необхідної для контролю її безпеки».
- 2 серпня Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями. Наразі в Україні функціонують 15 атомних енергоблоків, кожен з яких може стати мішенню для російської авіації чи ракет.