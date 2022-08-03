Судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі та вирушає до місця призначення

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Судно RAZONI пройшло інспекцію Спільного координаційного центру та готово вирушити до пункту призначення.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Балкер RAZONI позавчора вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка в територіальних водах Туреччини повʼязана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», підписаної у Стамбулі, — потрібно було перевірити, чи немає забороненого вантажу.

«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим» коридором. Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю і координації між Україною та партнерами–підписантами — ООН і Туреччиною», — прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантажені 17 суден, які очікують дозволу на вихід.