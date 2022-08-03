Судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі та вирушає до місця призначення
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Судно RAZONI пройшло інспекцію Спільного координаційного центру та готово вирушити до пункту призначення.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Балкер RAZONI позавчора вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка в територіальних водах Туреччини повʼязана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», підписаної у Стамбулі, — потрібно було перевірити, чи немає забороненого вантажу.
«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим» коридором. Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю і координації між Україною та партнерами–підписантами — ООН і Туреччиною», — прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.
Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантажені 17 суден, які очікують дозволу на вихід.
- 22 липня Україна, росія, Туреччина та ООН підписали «зернову угоду», яка розблоковує експорт української агропродукції Чорним морем з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Грузові судна прямуватимуть визначеним безпековим коридором, росіяни не можуть їх супроводжувати. Питання безпечного транспортування покладено на Спільний координаційний центр у Стамбулі.