Більшість людей не хоче їхати. Глава ОВА розповів про темпи евакуації населення Донеччини

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Обовʼязкова евакуація з Донецької області не передбачає насильного переселення людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від 24 лютого з Донецької області евакуювали дві третини населення, зараз у регіоні залишилося близько 250 тисяч осіб.

За словами глави ОВА, 1 серпня з Донецької області евакуювали 134 особи, 2 серпня — 95 осіб.

«Темпи дуже низькі і більшість людей не мають бажання їхати. Але це станом на даний момент. Ще літній період не завершився», – сказав Кириленко.

На його думку, з настанням холодів людям буде набагато важче, особливо тим, хто живе у багатоквартирних будинках – можливо, у них будуть електронагрівальні прилади та металеві печі, але газу не буде. Крім того, в області очікується посилення інтенсивності бойових дій.

30 липня Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання. Вона посилалась на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.