Рейс із Ненсі Пелосі став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
Рейс із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, яка попри загрози Китаю прилетіла на Тайвань, був найбільш відстежуваним рейсом на порталі Flightradar24.
Про це портал повідомив увечері 2 серпня.
Одночасно за рейсом стежили понад 708 тисяч людей по всьому світу. Загалом за сім годин польоту приблизно 2,92 мільйона людей стежили принаймні за частиною польоту.
Безпрецедентний інтерес до цього конкретного рейсу призвів до надзвичайно великого навантаження на інфраструктуру Flightradar24, однак команді довелось розгорнути функцію залу очікування, яка вимірює доступ до Flightradar24 для тих, хто не є підписником. Незабаром після приземлення Пелосі нормальний доступ для всіх користувачів швидко відновився.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань 3 серпня. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушення суверенітету та територіальної цілісності».
- Тайвань — острів із населенням 23 мільйони людей, розташований майже за 130 км від узбережжя Китаю. Вашингтон і Пекін давно сперечаються через острів. Коли стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, напруженість між країнами досягла нового максимуму. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.