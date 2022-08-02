ЦВК визначила, хто буде у Раді «слугами народу» замість Ольги Совгирі та Андрія Костіна

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами від партії «Слуга народу» Артема Михайлюка та Олександра Васюка. Про це комісія повідомила увечері 2 серпня.

У Раді вони замінять Ольгу Совгирю, яку призначили суддею Конституційного суду та Андрія Костіна, який став генеральним прокурором — вони обоє склали депутатські повноваження.

На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Артем Михайлюк та Олександр Васюк були під № 142 та № 143 у виборчому списку партії «Слуга народу».