Китай у відповідь на візит Пелосі до Тайваню починає військові навчання навколо острова

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Feng Li / Staff

Китай заявив, що починає низку «цілеспрямованих військових операцій» у відповідь на візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомило китайське видання Global Times.

У вівторок ввечері Східне командування армії Китаю проведе спільні військові навчання навколо Тайваню, разом із морськими та повітряними навчаннями на півночі та південному заході від острова, артилерійськими стрільбами великої дальності в Тайванській протоці та випробуваннями звичайних ракет у морських регіонах острова.