Китай у відповідь на візит Пелосі до Тайваню починає військові навчання навколо острова
- Автор:
- Олег Панфілович
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Feng Li / Staff
Китай заявив, що починає низку «цілеспрямованих військових операцій» у відповідь на візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.
Про це повідомило китайське видання Global Times.
У вівторок ввечері Східне командування армії Китаю проведе спільні військові навчання навколо Тайваню, разом із морськими та повітряними навчаннями на півночі та південному заході від острова, артилерійськими стрільбами великої дальності в Тайванській протоці та випробуваннями звичайних ракет у морських регіонах острова.
- 30 липня Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Тайвань офіційно не вказаний місцем відвідин. Напередодні Китай вже погрожував військовою відповіддю США.
- Джо Байден заявляв, що, за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».