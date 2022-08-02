TikTok хоче створити власну музичну платформу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Videvo
Компанія ByteDance, якій належить соцмережа TikTok, подала заявку до Бюро патентів і торгових марок США на реєстрацію TikTok Music.
Про це пише Bussines Insider.
«Зазвичай компанії такого розміру, як TikTok або ByteDance, збираються подавати заявки на торговельну марку лише для товарів, які вони серйозно розглядають», — сказав журналістам адвокат Gerben Law Firm Джош Гербен, який спеціалізується на торгових марках.
ByteDance уже запустила на ринках Індії, Бразилії та Індонезії програму для стримінгу під назвою Resso. У TikTok додали кнопку, яка вела на Resso, де користувачі могли почути пісню з TikTok повністю.
TikTok Music може стати наступним кроком — за допомогою нової платформи ByteDance може перетворити свою існуючу базу користувачів TikTok на платних передплатників музики.
- У 2021 році TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом року. У лютому 2022 року розробники TikTok почали тестувати функцію батьківського контролю і обмеження доступу до контенту за віком. TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду для психічного здоровʼя підлітків.