В Україні від жовтня запрацює іпотечна програма. Хто зможе скористатися нею першим?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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В Україні запрацює програма «Доступна іпотека». Із 1 жовтня 2022 року вона стане доступна для чотирьох категорій громадян.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Хто зможе скористатися іпотекою першим?
- Військовослужбовці за контрактом та працівники сектора безпеки та оборони;
- медики;
- вчителі та педагогічні працівники;
- науковці.
Ставка за іпотекою для цих категорій людей становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла.
А з початку 2023 року програма запрацює для всіх українців. Ставка буде так само пільговою і становитиме 7% річних.
- 20 травня 2020 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що «найближчим часом» буде реалізована програма з іпотечними кредитами під 10%.
- 15 лютого 2021 року Кабінет міністрів спростив умови для позичальників за програмою пільгового іпотечного кредитування під 7%, зокрема розширив перелік тих, хто може претендувати на іпотеку. А 28 квітня Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних — осіб, які отримають кредит, відбиратиме генератор випадкових чисел.