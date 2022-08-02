Росіяни не знищили жодної установки HIMARS

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Російським окупантам не вдалося знищити жодної ракетної установки HIMARS, а ЗСУ швидко навчилися ефективно використовувати систему на полі бою.

Про це командувач Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук розповів в інтервʼю Tabletmag.

«Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовували системи — кожна ракета влучає у ціль, знищуючи мости та склади боєприпасів. Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети», — заявив Ковальчук.

За його словами, кожна випущена HIMARS ракета знищує цілі, які за вартістю на порядок перевищують ціну самої ракети.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 кілометрів (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від ворожої розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах. Вони очікують змусити таким чином кремль відводити активи з лінії фронту, що ще більше ускладнить і без того напружену логістику окупантів.