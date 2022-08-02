У Криму активізувалися партизани — готуються до повернення України

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СБУ

У тимчасово окупованому Криму партизани активізували рух опору російській окупації.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, зараз триває перегрупування російських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках, а до Криму прибула батальйонно-тактична група (600—1 000 військових) російських десантників, яку мають відправити на материкову частину України.

Також окупанти посилюють систему протиповітряної оборони на півострові.

«На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися», — сказав Скібіцький.