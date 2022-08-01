«Для переговорів потрібен добросовісний партнер». Байден звернувся до росії щодо контролю над ядерним озброєнням

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BRENDAN SMIALOWSKI / Contributor

Президент США Джо Байден перед 10-ю конференцією з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї заявив, що росія має продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами Америки.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Джо Байден нагадав, що навіть у розпал Холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз змогли працювати разом, щоб підтримувати спільну відповідальність та забезпечувати стратегічну стабільність.

Також він наголосив, що його Адміністрація готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над озброєнням, яка замінить Договір про стратегічні і наступальні озброєння СНВ-3/New START, коли він закінчиться у 2026 році.

«Але для переговорів потрібен добросовісний партнер. А жорстока та неспровокована агресія росії в Україні порушила мир у Європі та є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку. У цьому контексті росія повинна продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами», — зазначив президент США у заяві.

Він не оминув увагою і Китай та нагадав, що Пекін теж несе відповідальність згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

«Китай також несе відповідальність як ядерна держава [учасник] ДНЯЗ і постійний член Ради Безпеки ООН за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать [проблему] дестабілізуючої військової динаміки. Немає жодної користі для жодної із націй світу протистояти участі у контролі над озброєннями та нерозповсюдженню ядерної зброї», — сказав Байден.

Він додав, що США розробили пропозицію щодо забезпечення взаємного повернення до повної реалізації Спільного всеосяжного плану дій, щоб гарантувати, що Іран не придбає ядерну зброю.