СБУ перехопила документи окупантів про «референдум» на Херсонщині. Плануються пікети і 20 «виборчих комісій»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового «референдуму» на тимчасово окупованій території Херсонщини для приєднання українських територій до складу рф.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Окупанти розробили концепцію підготовки до «референдуму» і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого «голосування» поки не встановлена. Представники окупаційної адміністрації отримали завдання створити 20 «виборчих комісій» під керівництвом місцевих колаборантів. Склад «виборчкомів» мали затвердити вже до 1 серпня цього року.
Просувати «референдум» повинні так звані «активісти» організації «волонтери zа росію». Її учасники мають розосередитися в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також зйомки постановочних сюжетів для росТБ. Ці «активісти» мусять організувати понад 140 одночасних пікетів, 30 з який планують провести в Херсоні. Все це мають висвітлювати підконтрольні кремлю медіаресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону.
Місцевим мешканцям для заохочення планують роздавати продуктові набори, проте колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання» і чинять активний спротив.
СБУ ідентифікувала та встановила всіх зрадників та їхніх координаторів із рф, причетних до організації псевдореферендуму.
- У липні ЗМІ повідомляли, що в росії поспішають провести так звані «референдуми» про приєднання окупованих територій України до середини вересня. Їх хочуть провести до 15 вересня, щоб потім дати можливість путіну приєднати їх до складу росії.
- СБУ повідомляла, що викрила плани росії щодо приєднання окупованих регіонів України. Для проведення так званого «волевиявлення» окупанти планують задіяти проросійську організацію із назвою «донецька республіка». Раніше вона діяла лише в «днр», але зараз її географію розширюють. Її назву міняють також — найбільш ймовірний варіант «большая россія».
- На Донеччині окупанти планують намалювати 70% за росію на «референдумі».