Перше судно з українською агропродукцією вийшло з порту Одеси

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З Одеського порту вийшло перше від 24 лютого грузове судно, що везе українське продовольство.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що до порту Тріполі (Ліван) під прапором Сьєрра-Леоне вирушило судно RAZONI. Воно везе 26 тисяч тонн української кукурудзи. Судно рухатиметься безпековим коридором, узгодженим із ООН і Туреччиною.

Кубраков зазначив, що в портах Одеси ще 16 суден чекають своєї черги. Це ті судна, які були заблоковані на початку повномасштабного вторгнення військ росії.

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