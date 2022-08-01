Уряд Косова погодився на місяць відкласти рішення, через яке протестують серби
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та номерних знаків.
Про це повідомив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.
«У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобовʼязуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на вʼїзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади приберуть та буде відновлено повну свободу пересування», — написав він та опублікував заяву уряду.
У ній йдеться про те, що уряд Косова рішуче засуджує блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там.
«Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян і нашої країни. Сьогодні вдень та ввечері мали місце численні агресивні дії, спровоковані та підготовлені офіційним Белградом», — йдеться в заяві.
- Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте в 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.
- У 2008 році парламент Косова оголосив про повну незалежність від Сербії, яка цю незалежність так і не визнала. Сьогодні за Конституцією Сербії Косово є її частиною і називається Автономний край Косово і Метохія. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.
- Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія далі не визнає незалежність Косова.