У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів торгівця зброєю Гебрева
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
На складі боєприпасів компанії ЕМКО в болгарському місті Карнобатом стався вибух.
Про це пише BNR.
Повідомляється, що на складі виникла пожежа, яку пізніше ліквідували. Люди не постраждали. Місце події обстежив безпілотник, територію на три доби перекрили.
Власник компанії Омелян Гебрев пояснив виданню, що на складі зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені. «Ні про яку людську помилку тут не йдеться. О 04:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, і ми його зберігали», — пояснив Гебрев.
- 18 квітня 2021 року уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Ці склади належали Гебреву. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти Гебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- Наприкінці червня Чехія зажадала від Росії €25,5 мільйона за вибухи. У МЗС РФ заявили про здирство.