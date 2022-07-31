У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів торгівця зброєю Гебрева

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На складі боєприпасів компанії ЕМКО в болгарському місті Карнобатом стався вибух.

Про це пише BNR.

Повідомляється, що на складі виникла пожежа, яку пізніше ліквідували. Люди не постраждали. Місце події обстежив безпілотник, територію на три доби перекрили.

Власник компанії Омелян Гебрев пояснив виданню, що на складі зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені. «Ні про яку людську помилку тут не йдеться. О 04:00 пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, і ми його зберігали», — пояснив Гебрев.