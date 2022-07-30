Омбудсман Дмитро Лубінець: Україна встановила особу російського окупанта, який катував українського військового
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- Ангеліна Шеремет
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Україна має всю необхідну інформацію про російського військового, який кастрував українського військовополоненого. Про це 30 липня в ефірі телемарафону повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
«Я подивився це відео. Тільки-но воно зʼявилось у публічному доступі, у юридичному сенсі автоматично порушили справу. [...] Ми зараз знаємо абсолютно все про цю людну. Насамперед завдяки людям, які встановили, знайшли інформацію. У нас є абсолютно все про нього і навіть про його родичів», — заявив Лубінець.
Україна вже направила запити щодо цього інциденту до міжнародних партнерів, які запустили «відповідні процеси» зі свого боку. Наприклад, якщо цей росіянин виїде з країни, його затримають і передадуть Україні.
«Поки він перебуває в рф, ми його юридично не дістанемо. Наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа не може почуватися безпечно навіть на території рф. Це вже не юридичні моменти, скажемо так. Я знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за його знищення, це їхній вибір», — додав Лубінець.
- 28 липня в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів. Правозахисники наголошують, що відрізання органів є найбільш очевидним прикладом катувань, які завжди засуджуються світовою спільнотою і заборонені Женевською конвенцією. В ООН заявили, що «шоковані».