Омбудсман Дмитро Лубінець: Україна встановила особу російського окупанта, який катував українського військового

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Україна має всю необхідну інформацію про російського військового, який кастрував українського військовополоненого. Про це 30 липня в ефірі телемарафону повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Я подивився це відео. Тільки-но воно зʼявилось у публічному доступі, у юридичному сенсі автоматично порушили справу. [...] Ми зараз знаємо абсолютно все про цю людну. Насамперед завдяки людям, які встановили, знайшли інформацію. У нас є абсолютно все про нього і навіть про його родичів», — заявив Лубінець.

Україна вже направила запити щодо цього інциденту до міжнародних партнерів, які запустили «відповідні процеси» зі свого боку. Наприклад, якщо цей росіянин виїде з країни, його затримають і передадуть Україні.

«Поки він перебуває в рф, ми його юридично не дістанемо. Наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа не може почуватися безпечно навіть на території рф. Це вже не юридичні моменти, скажемо так. Я знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за його знищення, це їхній вибір», — додав Лубінець.