У Європі зафіксували перші два випадки смерті від мавпячої віспи. Обидва в Іспанії

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Karolina Uskakovych / «Бабель»

У Європі зафіксували перші два випадки смерті від мавпячої віспи. Про обидві смерті повідомили органи охорони здоровʼя Іспанії.

Про це пише Reuters.

Про першу смерть іспанці повідомили в пʼятницю, а в суботу вже стало відомо про другу. Також про першу смерть від мавпячої віспи повідомляли і в Бразилії. Таким чином, це перші фатальні випадки захворювання за межами Африки.

В Іспанії повідомили, що перший пацієнт помер від енцефаліту, який розвинувся на тлі зараження мавпячою віспою. Причину смерті другої людини поки не називають.

Загалом в Іспанії 4,3 тисячі випадків зараження, з них 3,2% людей потрапили до лікарні.