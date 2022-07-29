В ООН «шоковані» відео з катуванням українського полоненого військового

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Flickr / Vad Z

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що «шокована» останніми відео, на яких показано побиття, кастрацію та вбивство українського полоненого військового російським.

Свою заяву місія оприлюднила 29 липня.

На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють ц голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії кваліфікують як воєнні злочини.

«На жаль, це лише останнє із серії відео, на яких задокументовані катування та позасудові страти військовополонених і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), вчинені воюючими сторонами. [...] Усі сторони повинні утримуватися від катувань, убивств і погроз», — наголосили в ООН.

Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне відео, яке, імовірно, показує вбивство пораненого російського військового.