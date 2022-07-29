Українські силові відомства опублікували спільну заяву щодо теракту в колонії в Оленівці. Вимагають реакції від гарантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)
Служба безпеки України, Головне Управління розвідки, ЗСУ та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених у колонії Оленівки.
За даними росіян, на місці трагедії загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Водночас жоден працівник колонії чи російський військовий не постраждав. При цьому росія звинуватила в обстрілі саме Україну.
З цього приводу Україна заявила, що росія скоїла провокацію false flag operation, щоб дискредитувати ЗСУ.
У заяві сторони нагадали, що 16 травня, за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». І саме цим організаціям росія дала гарантію, що збереже життя полоненим.
«Ця гарантія була цинічно порушена», — наголошує Україна.
З огляду на це та інші докази умисного вбивства полонених, силові та правничі структури України вимагають:
- Від Організації Обʼєднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоровʼя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, скоєний росією.
- Негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, українського уповноваженого з прав людини та представників Обʼєднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії для її інспектування.
Зазначимо, що США наразі вивчають інформацію про вбивство полонених. Координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що наразі замало розвідувальної інформації, щоб робити заяви. В ООН удар по колонії ще не прокоментували.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.