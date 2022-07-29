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Українські силові відомства опублікували спільну заяву щодо теракту в колонії в Оленівці. Вимагають реакції від гарантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Служба безпеки України, Головне Управління розвідки, ЗСУ та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених у колонії Оленівки.

За даними росіян, на місці трагедії загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Водночас жоден працівник колонії чи російський військовий не постраждав. При цьому росія звинуватила в обстрілі саме Україну.

З цього приводу Україна заявила, що росія скоїла провокацію false flag operation, щоб дискредитувати ЗСУ.

У заяві сторони нагадали, що 16 травня, за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». І саме цим організаціям росія дала гарантію, що збереже життя полоненим.

«Ця гарантія була цинічно порушена», — наголошує Україна.

З огляду на це та інші докази умисного вбивства полонених, силові та правничі структури України вимагають:

Зазначимо, що США наразі вивчають інформацію про вбивство полонених. Координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що наразі замало розвідувальної інформації, щоб робити заяви. В ООН удар по колонії ще не прокоментували.