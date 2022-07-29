Українські силові відомства опублікували спільну заяву щодо теракту в колонії в Оленівці. Вимагають реакції від гарантів

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Служба безпеки України, Головне Управління розвідки, ЗСУ та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених у колонії Оленівки.

За даними росіян, на місці трагедії загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Водночас жоден працівник колонії чи російський військовий не постраждав. При цьому росія звинуватила в обстрілі саме Україну.

З цього приводу Україна заявила, що росія скоїла провокацію false flag operation, щоб дискредитувати ЗСУ.

У заяві сторони нагадали, що 16 травня, за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». І саме цим організаціям росія дала гарантію, що збереже життя полоненим.

«Ця гарантія була цинічно порушена», — наголошує Україна.

З огляду на це та інші докази умисного вбивства полонених, силові та правничі структури України вимагають:

Від Організації Обʼєднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоровʼя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, скоєний росією.

Негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, українського уповноваженого з прав людини та представників Обʼєднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії для її інспектування.

Зазначимо, що США наразі вивчають інформацію про вбивство полонених. Координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що наразі замало розвідувальної інформації, щоб робити заяви. В ООН удар по колонії ще не прокоментували.