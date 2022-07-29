У Лівані затримали судно, яке перевозило викрадений український ячмінь

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У ліванському порту в Тріполі затримали судно LAODICE, яке під сирійським прапором, імовірно, вивозило з окупованого росією Криму український ячмінь. Тепер посольство України вимагає провести експертизу вантажу, щоб отримати інформацію про його походження.

Про це повідомив у коментарі «Крим.Реалії» посол України в Лівані Ігор Осташ.

Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна в порту Тріполі, а тепер вимагає провести експертизу.

«Для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення і зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це зерно українського походження. Іншого шляху на сьогодні немає», — повідомив Ігор Осташ.

Посол наголосив, що судно затримане і його не розвантажують.

«Також є відповідна реакція посольства США в Лівані, тому що це судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів і підпадає під їхній «Закон Цезаря». Тому судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ», — розповів український посол.