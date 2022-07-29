У портах «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерном 17 суден. Їх готують на експорт
- Автор:
- Софія Телішевська
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У портах «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили 17 суден, з яких 10 готові до відправлення на експорт.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Уперше з 24 лютого в морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу, щойно наші партнери — ООН і Туреччина — погодять «зелений» коридор у напрямку Босфору. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки», — зазначив він.
Кубраков подякував послам «Великої Сімки», європейській делегації, Туреччині та ООН за спільну роботу.
Експорт зерна розпочнеться з відправки кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії.
- 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».
- 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, ще дві влучили в інфраструктуру порту. Там було зерно, яке готували на експорт. Ракети не влучили у сховище зерна, а поцілили по насосній станції, виникла невелика пожежа. Значних руйнувань не було, жертв теж. У російському міноборони підтвердили удар по порту Одеси.