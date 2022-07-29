Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Краматорська. Є жертви
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії зранку завдали ракетного удару по житловому кварталу Краматорська, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Наразі відомо про одну загиблу людину та п’ятьох поранених. Два приватні будинки знищені вщент. Ще 21 частково пошкоджений. На місці працюють рятувальники і медики.
Кириленко закликав людей евакуюватися.
- Раніше до евакуації жителів Донецької області закликала міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. В області посилюються бої — окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини.
- 29 липня окупанти також обстріляли Миколаїв. Загинули п’ятеро людей і ще семеро отримали поранення.