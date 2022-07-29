Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Краматорська. Є жертви

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Війська росії зранку завдали ракетного удару по житловому кварталу Краматорська, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наразі відомо про одну загиблу людину та п’ятьох поранених. Два приватні будинки знищені вщент. Ще 21 частково пошкоджений. На місці працюють рятувальники і медики.

Кириленко закликав людей евакуюватися.