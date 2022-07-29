Генштаб відреагував на заяву росії про загибель полонених в Оленівці. Це був російський обстріл

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни самі навмисно обстріляли ізолятор Оленівки у так званій «днр», де загинули українські військовополонені.

Про це йдеться в офіційній заяві.

За даними Генштабу, війська росії навмисно вдарили по ізолятору з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими і розстріли. Генштаб ще уточнює наслідків обстрілу.

Командувач Ракетних військ і артилерії ЗСУ доповів, що українські війська не стріляли по Оленівці, оскільки завдають ударів винятково по військових російських об’єктах.

«Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення [...] є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія — країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», — йдеться в заяві.

Читайте також: Радник голови ОП відреагував на відео росіян з кастрацією українського військовополоненого

Колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький підтвердив, що в Оленівці утримували «азовців». За його даними, росіяни перевели бійців полку в окрему будівлю, після чого обстріляли її.

«Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше — дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни. Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством», — написав він у своєму Telegram.

Він оголосив полювання на кожного причетного до вбивства — кожного чекає смерть, наголосив Білецький.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк теж назвав дії росії спланованим вбивством.

На це вказують швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів і переведення частини полонених в барак до його обстрілу. За його словами, мета цього злочину — приховати тортури, зірвати обмін полоненими, дискредитувати ЗСУ і західну зброю, яка показала точність у свої роботі, налаштувати населення різних країн проти ЗСУ.

Подоляк зазначив, що це вбивство буде ретельно розслідуватися Офісом генерального прокурора та міжнародними слідчими групами. Він не виключає, що росія буде вдаватися до подібного в майбутньому.