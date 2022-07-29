Суд змінив покарання російському військовому Шишимаріну. Замість довічного він відсидить 15 років

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Стас Козлюк / «Бабель»

Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну та замінив довічне увʼязнення на 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Олександром Кияшком. 23 травня Соломʼянський суд Києва визнав Шишимаріна винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова. Він загинув 28 лютого 2022 року.

Шишимарін є військовослужбовцем елітної 4 танкової Кантемирівської дивізії російської армії. Незадовго до скоєння злочину танкова колона, у складі якої він перебував, була розгромлена підрозділами Збройних сил України. Тікаючи від вогню українських захисників, російський сержант разом зі ще чотирма окупантами викрали автівку. Дорогою вони вбили чоловіка, який повертався додому, аби той не видав їх.