У США вилікувався від ВІЛ четвертий пацієнт в історії. Він хворів 33 роки
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У США вилікувався від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) четвертий пацієнт у світі. Це 66-річний чоловік, який захворів ще в 1988 році.
Про це пише BBC.
У 63 роки йому поставили ще один діагноз – лейкемія. Медики вирішили, що йому потрібна трансплантація кісткового мозку, щоб замінити ракові клітини крові. За збігом обставин, донор був стійкий до ВІЛ. Згодом пацієнт припинив приймати антиретровірусну терапію.
Чоловік, який не хоче розголошувати своє імʼя, став відомий як пацієнт «Міста надії» — це назва лікарні у Дуарті, штат Каліфорнія, де він проходив курс лікування.
«Коли в 1988 році мені поставили діагноз ВІЛ, як і багатьом іншим, я думав, що це смертний вирок. Я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли більше не буду мати ВІЛ», — сказав чоловік, що одужав.
Після трансплантації кісткового мозку медики ретельно спостерігали за пацієнтом «Міста надії» — рівень ВІЛ у його організмі тепер неможливо визначити. Він перебуває в стані ремісії понад 17 місяців.
- Першим пацієнтом, який подолав рак та ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Однак через 12 років у нього стався рецидив онкології, через що він помер у вересні 2020 року. Іншим пацієнтом, що одужав від ВІЛ-інфекції, був англієць Адам Кастіллехо. Наразі у його крові не виявляють ознак вірусу.
- Пацієнтка зі США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
- Пацієнт «Міста Надії» є одночасно найстаршим пацієнтом, який вилікувався, і тим, хто жив з ВІЛ найдовше.